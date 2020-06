Eesti Pank: aasta lõpuks tõuseb töötus 13% peale

Kõige suurema mõjuga Eesti majandusele saab olema välisnõudluse vähenemine, vaid kolmandiku uatuses on „süüdi” meil kohapeal kehetestatud piirangud, teatas Eesti pank värskes prognoosis. Pank rõhutab, et riigil tuleb kriisiga jätkuvalt tegeleda: erinevalt 2008. aastal alanud finantskriisist, milles said enim pihta tööstus- ja ehitussektor, on sedapuhku löögi all tööjõumahukas teenindussektor. Seetõttu on tööpuudus tollasest kiiremini kasvanud – ja seda isegi hoolimata palgahüvitisest. 2020. aasta lõpuks prognoosib pank Eestis enam kui 13% tööpuudust. Palgad langevad tänavu nende prognoosi kohaselt 1%.

Kuna kriis puudutab teravalt valdkondi, kus on juba eos madalamad palgad, paneb pank valitsusele südamele, et too inimestele turvavõrgu looks. Samas teeb olukorra valitsuse jaoks keerulisemaks eelarvepuudujääk: kuna aastatel 2016 – 2019 kulutati 0,5 miljardit eurot enam kui riigil sissetulekuid oli, tuli nüüd riigil laenu võtta, mis võlakoormust hüppeliselt tõstis.

Riik peab abi andma, aga töökohtade säilitamise meede selle jaoks panga sõnul ei pikaajaliselt ei sobi. „Edasi tuleb keskenduda inimeste ümberõppele ja soodustada inimeste liikumist tegevusalade vahel. See aitab majandusel kohaneda uute tingimustega ja toetab uute töökohtade loomist. Majanduse pikaajalise väljavaate seisukohalt on vaja samal ajal edasi minna digitaliseerimisega, uute tehnoloogiate arendamisega ning keskkonnasäästlikkuse edendamisega, et tõsta majanduse konkurentsivõimet,” kirjutab pank oma prgonoosis.

Milline on pikem vaade