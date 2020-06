Eleon asub koos Hiina riigiettevõttega tuulikuid tootma

CSSC on maailma suurim laevaehitusettevõte, mille tütarettevõte Haizhuang Windpower toodab alates 2004. aastast tuulikuid ning investeerib tuuleparkidesse. Hiina rasketööstusgigandi ja Eesti innovatiivsete meretuulikute arendaja kokku viimisel oli oluline nõustav roll Ettevõtluse Arendamise Keskuse (EAS) Aasia keskusel.

EAS-i Aasia keskuse Hiina eksperdi Rafael Jimeneze sõnul on taastuvenergia valdkond Hiinas fundamentaalse tähtsusega ning tuuleenergia on siin üks võtmeelemente. «Eleoni koostööprojekt näitab Eesti ettevõtete suutlikkust olla konkurentsivõimelised globaalsel turul ning mängida olulist rolli innovatsiooni ja taastuvenergia vallas. EAS-i Aasia keskuse ülesanne on taolisi projekte ja Eesti ettevõtteid Aasia turgude suunal toetada, et realiseerida sealsete turgude võimalusi ning minimeerida riske,» selgitas Jimenez.

Ühisettevõtte Eleon China üheks võtmefiguuriks on Kim Kronborg Christiansen, kes oli aastatel 2007-2013 tuulikutootja Vestas Manufacturing asepresident. Christianseni kinnitusel on Eleoni tehnoloogia rahvusvaheline konkurentsivõime väga paljulubav. «Eleoni Direct Drive'i tehnoloogia kompaktse ja kapseldatud generaatori konstruktsiooniga on midagi erilist ning selle tulemuseks on ilmselt madalaim tuuleturbiini massi ja võimsuse suhe maailmas,» ütles ta.

Christianseni sõnul on väga huvitav näha, mida CSSC oma tööstusliku jõu ja oskusteabega ning Eleon koos uuendusliku turbiinitehnoloogiaga suudavad üheskoos saavutada. «Aastaid tagasi olin tunnistajaks, kui maailma üks suurimaid rasketööstusettevõtteid rajas ühisettevõtte ühe suurima meretuuleettevõttega Mitsubishi Vestas Offshore Wind. Võib-olla olen nüüd tunnistajaks sarnase eduloo algusele,» lisas Christiansen.

Eleoni juhatuse esimehe Oleg Sõnajala sõnul pidasid Eleon ja CSSC viimastel kuudel pikki ja viljakaid läbirääkimisi ning allkirjastasid lepingu 8. juunil, kuid piduliku tseremoonia jaoks tuleb oodata koroonakriisi vaibumist, et mõlema meeskonna tippjuhid saaksid reisida. «Oleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Aasia meeskonnale väga tänulikud, nende intellektuaalomandi valdkonna spetsialistid nõustasid meid läbirääkimiste jooksul mitmesugustes küsimustes,» lisas ta.

«Ühisettevõtte loomine Hiina suurettevõttega on Eleoni jaoks läbimurdeline samm ettevõtte plaanides jätkata arengut rahvusvahelistel turgudel. Koostöö võimaldab viia Eleoni innovatiivse tehnoloogia maailma suurimale energiaturule koos väga tugeva koostööpartneriga. Hindame kõrgelt võimalust hakata Eleoni tuulikuid tootma koos CSSC-ga ja meil on heameel, et nad hindavad meie tehnoloogia innovatiivsust,» ütles Sõnajalg.

Tema sõnul loovad ettevõtted strateegilise partnerluse mitmes olulises taastuvenergia valdkonnas, kus mõlemad ettevõtted omavad pikaajalist kogemust ja tõestatud edu. «Saame panustada maailma kõige olulisema teema lahendamisse - võitlusesse kliimamuutustega ning aidata kaasa kliimaneutraalsusele maailma suurimal energiaturul Hiinas. Koostöö võimaldab ulatuslikul rahvusvahelisel tasandil näidata Eleoni tehnoloogia eeliseid ja luua tehnoloogia töökindluse ning tõhususe referentse.»

Eleon AS on 2007. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis on välja arendanud ja toodab multimegavatt-klassi elektrituulikuid.