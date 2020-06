Olavi Lepp: kui viiruse teist lainet ei tule, pääseme kergemalt

«Ma arvan, et kui me oleme täna sellises punktis, kus viiruse teist lainet ei tule, siis me pääseme minu arvates kergemalt. Põhjuseid on mitu,» sõnas Lepp.

«Eeskätt see, et sisenõudlus on juba taastunud. See on küll väike võit, aga võit siiski. Ja kui me räägime eksporditurgudest, siis jah, seal ostujuhtide indeksid on endiselt all, aga nad on jõudnud oma põhja ehk siit enam halvemaks justkui ehk ei lähe. Ja me ei ole tegelikult väga sügavates numbrites miinustes täna.»

Lepa sõnul näitavad reaalajas olukorrast kõige paremini pilti kaardimaksed ja muud sedalaadi ülekanded. Seal on näha, et pole eriti üllatust, et kriisi ajal said juba pihta hotellid, transport, toitlustus jne.

«Kui rääkida võlgnevustest, siis neid sisuliselt veel ei ole. Ja seal selge põhjus - kuna pangad on andnud maksepuhkusi väga lihtsustatud korras, siis ka need, kellel on raskusi, vähemalt intressi osa on jõudnud ilusasti ära teenindada. Tegelikult sealt me veel otseselt ei näe,» ütles Lepp.