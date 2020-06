Selgusid 2021. aastal käibele lastavate Eesti teemamüntide kujundused

Rahvusloom hundile pühendatud erikujundusega 2-eurose mündi kujunduskonkursile laekus kokku 60 tööd. Parimaks osutus disainer Maria Meose kavand, mis kannab nime «Kriimsilm270». Võidutöö kavandil on kujutatud kivirahnul ulguvat hunti. Kuna hunt on metsaliik, on kavandi taustal kujutatud Eestile iseloomulikku kuusemetsa ning ka öist tähistaevast, sest siis on kõige tõenäolisem hundi ulgu kuulda. See münt tuleb käibele 2021. aasta kevadel.