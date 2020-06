Teise pensionisamba reform läheb riigikohtu üldkogus arutamisele

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on tutvunud presidendi taotluse ning teiste menetlusosaliste seisukohtadega ning sõnastas vaidluse all olevad peamised küsimused järgmiselt.

Kas kohustusliku kogumispensioni reformi jõustumisel jäävad vanaduses piisava põhiseadusega nõutava abita inimesed, kes võtavad raha II sambast välja? Kui inimene võtab kohustuslikust pensionifondist või pensioni investeerimiskontolt raha välja enne pensioniea saabumist, ei saa ta pensionieas kohustusliku kogumispensioni väljamakseid või on need väiksemad võrreldes sellega, kui inimene oleks kogu aja II sambasse kogunud. Pensionifondist või pensioni investeerimiskontolt enne pensioniiga raha välja võttes on ka inimese I samba pension väiksem, kuna II sambasse kogumise ajal laekus riikliku pensionikindlustuse (I sammas) vahenditesse 20 protsendi asemel 16 protsenti inimese eest makstud sotsiaalmaksust.

Kas kohustusliku pensionifondi osakutele enne pensioniea saabumist kehtiva käsutamise piirangu kaotamine mõjutab ebasoodsalt enne reformi jõustumist omandatud pensionifondi osakuid? Need osakud on omandatud enne kogumispensioni reformi kehtivate normide järgi muu hulgas arvestusega, et kohustuslikust pensionifondist ei saa osakuomanik raha enne pensioniea saabumist välja võtta. Kuna tegemist on juba omandatud osakutega, tuleb arvestada ka õiguspärase ootuse põhimõtet.