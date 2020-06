TS Laevade reisijate arv kahanes mais 38 protsenti

TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul mõjutasid maikuu reisijate arvu kuni 8. maini kehtinud suursaarte ja mandri vahelised liikumispiirangud. Piirangute lõppemise järel on reisijate ja sõidukite arv iganädalaselt kasvanud.

«Kui maikuu esimese nädala reisijate-sõidukite arvud olid veel ainult 10 protsenti tavapärasest tasemest, siis mai viimase nädala reisijate arv saavutas 77 protsenti ja sõidukite arv 98 protsenti eelmise aasta sama nädala tasemest. On rõõm tõdeda, et sõidukite arv on praktiliselt taastunud,» ütles ta pressiteates.