Saaremaa hakkab turundama läti laevaliini, mida hetkel olemas pole

Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep ütles, et praegu kontrollitakse pakkumust ja kui see on nõuetele vastav, toimub hindamine järgmisel nädalal. Hanke läbiviimist põhjendas Närep vallavalitsuse sooviga minna edasi rahvusvaheliste ühenduste loomisega, millest üks väga olulisi on Läti laevaliini taasavamine.