Kriisiajal SEB tööd toetanud 32 robotit olid viirusele immuunsed

Alates 2020. aasta algusest töötab SEB-s 32 robotit, mis jätkasid igapäevast ülesannete täitmist ka koroonakriisi ajal. Sel perioodil on osutunud eriti väärtuslikuks robotite immuunsus meditsiinilise kriisi suhtes.

SEB panga robotiseerimine algas 2017. aastal, kui esimesed robotprogrammid alustasid tööd igapäevaste pangaoperatsioonide valdkonnas. Praegu teevad robotid ööpäev läbi tööd peamiselt andmete registreerimise ja haldamise valdkonnas. Robotite näol on tegemist konkreetsete, selgelt piiritletud ülesannete täitmiseks loodud programmidega, mis teevad igapäevast ja -öist tööd virtuaalses keskkonnas pangaserverites. Tulevikus plaanib pank järjest enam rakendada RPA-programme andmete targas otsimises ja filtreerimises, mis on järgmine samm robotiseerimise teel.

SEB juhatuse liige Ainar Leppänen märkis, et SEB-s on robotite eesmärk inimeste vabastamine rutiinsest tööst, jättes töötajatele aega ülesanneteks, mis on neile palju huvitavamad ning milles inimesed on robotitest kindlasti tugevamad.«Eelkõige seisnevad niiöelda 'inimeste ülesanded' info igakülgses analüüsimises, tõlgendamises, samuti inimlikkust ja empaatiat nõudvates töö- ja suhtlusolukordades. Samal ajal teevad robotid standardseid töid lihtsamalt, efektiivsemalt, veavabamalt,» ütles Leppänen.

«Pandeemia ajal avastasime enda jaoks veel ühe robotite tugevuse – nimelt nende immuunsuse meditsiinilise kriisi suhtes, millele veel mõned kuud tagasi poleks osanud mõelda. Olukorras, kus pank peab arvestama täiendavate riskifaktoritega, et oma tööd jätkata, on immuunsed abilised, nagu robotprogrammid ja chatbot'id, suureks abiks. Küll see ei välista muidugi täielikult seda, et neid võivad tabada aeg-ajalt teistsugused viirused, näiteks arvutiviirused, millega tuleb sel juhul eraldi tegeleda,» lisas Leppänen.