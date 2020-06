Eesti võib lisaks võlakirjaemissioonile vajada veel raha

Samas tõdes ta, et hinnangud, kui kiiresti majandus koroonakriisist taastub, on hägusad.

Eesti oludes on poolteist miljardit laenuraha märgiline summa. Pole siis ka ime, et ühtelugu küsitakse, kas jääb tulevikuks hiigelsummast maha ka miski märk, käekakatsutav investeering, nagu kunagi oli eestlastele Estonia teater.

Rahandusministeeriumist öeldi, et tegu on laenamisega nii-öelda üldises korras, et saada puudujäägist jagu.