Saksa tööstust tabas aprillis rekordlangus

Tööstustoodangu langus on rekordiline alates jaanuarist 1991, mil seda esimest korda mõõdeti, teatas riigi statistikaamet. Märtsis alanes tööstustoodang 8,9 protsendi võrra.

«Tänased andmed näitavad samuti, kuidas Saksamaa-taolist avatud majandust on tabanud rängalt liikumispiirangud kodus ja võõrsil,» kommenteeris ING ökonomist Carsten Brzeski ajalehele Financial Times. «Võrreldes esimese kvartaliga on tööstustoodang alanenud praegu 30 protsenti.»