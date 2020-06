Laevnikud: kaupade liikumine ähvardab seiskuda

Koroonapandeemia tõttu kehtestatud piirangute mõjul on laevadel või kodus kinni kuni 400 000 meremeest, vahendas Financial Times.

Üks Saksa lipu all tanker keeldus möödunud nädalal ilma asendusmeeskonnata välja sõitmast, sest tunti muret pardal olnud meremeeste väsimuse ja ohutuse pärast. Võib karta, et selliseid juhtumeid tuleb veelgi ette, kui 16. juunil aeguvad meresõitjate lepinguid katvate töökokkulepete erakorralised pikendused. Palju meremehi on sõitnud mitu kuud üle oma lepingu tähtaja ning laevaomanikud, ametiühingud ja kaptenid on avaldanud muret ohutuse üle.

«See on tiksuv kellapomm,» ütles laevaomanikke ja -operaatoreid esindava rahvusvahelise laevanduskoja peasekretär Guy Platten. «Sa ei saa inimesi lõpmatuseni tööl hoida. Mõni on olnud oma laeval üle aasta. Mida kauem see jätkub, seda suurem on oht tarneahelale.»

Umbes 80 protsenti maailmakaubandusest liigub laevadega konteineralustest kütusetankeriteni. Nende vaba liikumist takistavad aga viirusepandeemia tõttu kehtestatud liikumispiirangud. Meresõitjatel on probleeme viisadega ja sellega, et reisilennud on ära jäetud. Kokku mõjutavad probleemid kuni viiendikku 1,8 miljonist meresõitjast maailma 96 000 kaubalaeval.