Tallink suunab tänasest Paldiski-Kapellskäri liinile teise laevana Isabelle

Viimaste nädalate jooksul on kaubaveo nõudlus Tallinki teatel suurenenud ning selleks, et kõigile reisijatele ja kaubavedajatele oleks võimalik tagada piisavalt ruumi distantsinõuetele vastavalt, otsustas Tallink lisada Paldiski-Kapellskäri liinile perioodiks pühapäevast kuni 31. augustini täiendava laeva. Sarnaselt Regal Starile veab ka Isabelle peamiselt kaupa, kuid pardale on lubatud ka sõidukiga reisijad, kellel on Eesti ja Rootsi vahel vaja reisida mõnel muul põhjusel kui turism.