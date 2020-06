Pärnu tislerifirma Viram elustiilitooteks said pilliroost öko-joogikõrred

Pärnu puidutööfirma Viram asutaja ja pikaajaline juht Villu Vahemets kinnitas, et täispuidust mööbli, treppide ja akende-uste tellimusi on ettevõttel toimetulekuks piisavalt ning pilliroost joogikõrte valmistamine on rohkem hobi ja tehnoloogilisi väljakutseid pakkuv nokitsemine.