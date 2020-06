Lääneranna vald kaebab Mihkli maapõueuuringu loa riigikohtusse

Kohtud leidsid, et kui omavalitsus nõustub uuringuloa andmisega, on võimalik siiski edaspidi keelduda kaevandamisluba kooskõlastamast. Otsuses märgiti, et vald lähtus otsust tehes valedest argumentidest, kuna rõhutakse kaevandamise eeldatavale mõjule. Need ei ole oma intensiivsuse, kestuse ja ulatuse poolest võrreldavad geoloogilise uuringu mõjuga. Kohalike inimeste hirmud lähtuvad võimalikust tulevasest kaevandamisest ja nendele on tuginetud geoloogilise uuringu kooskõlastamisest keeldumisel. Kohtu hinnangul ei piisa uuringuloa kooskõlastamisest keeldumiseks ainuüksi argumendist, et tulevikus on uuringualal kaevandamine kehtiva üldplaneeringu piirangute kohaselt ebatõenäoline.