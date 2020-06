Luminori analüütik loodab majanduskriisist väljumist suvel

«Turud on täna Euroopa suhtes märksa positiivsemalt meelestatud kui veel kuu tagasi. Samas peab mõistma, et koroonakriis ei saa läbi üleöö ja osad selle mõjud tööturule ning erinevatele sektoritele kestavad veel ka järgmistel aastatel,» ütles Palm pressiteates.

Euroopa majanduse kriisieelsed mahud taastuvad Palmi hinnangul kõige varem järgmise aasta lõpus, kuid tõenäoliselt pigem 2022. aasta kevadel. «Eesti väljavaade on tugevate kaubanduspartnerite toel hea, aga seda eeldusel, et viirus püsib Euroopas ka edaspidi kontrolli all,» lisas ta.

Peaökonomisti sõnul on Euroopa triljonites eurodes mõõdetavad abipaketid ja sealhulgas Euroopa Komisjoni hiljuti avaldatud 750 miljardi mahuga taastumisfond toetanud positiivselt majanduse kindlustunnet.

Lisaks on tema sõnul väga oluline, et meetmed on aidanud alandada märkimisväärselt Euroopa lõunariikide laenuhinda.