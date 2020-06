Põhjakukkunud USA tööturg hakkas kõigi üllatuseks taastuma

Aprillis kaotas USAs koroonakriisi tõttu korraga töö enam kui 20 miljonit inimest. Töötuse määr hüppas 14,7 protsendini, mis trumpas isegi 2009. aasta kriisi põhja näitajad üle. Võrdluseks, Eestis on registreeritud töötus praegu poole väiksem. Enneolematu krahh pani paljud ökonomistid ennustama, et ega USAs asjad maikuu jooksul oluliselt parane. Arvati, et töötus kasvab veelgi ja küündib enne suve juba 19 protsendini.

Täna teatas riigi tööministeerium kõigi üllatuseks, et tööturg on hakanud kosuma. Mai jooksul võeti uuesti tööle 2,5 miljonit inimest. Töötuse määr langes 13,3 protsendile, vahendab Bloomberg. Tuleb välja, et kõige kõvema laksu saanud tööstusharud nagu turismitööstus, hotellisektor, ehitus, tervishoid ja jaekaubandus on hakanud uuesti inimesi palkama.