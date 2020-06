Kristjan Rahu ostis Eesti termopuidufirma

Thermory loodi 1997. aastal ning tegu on maailma suurima termotöödeldud puidu valmistajaga, mille aastakäive ulatub üle 100 miljoni euro ning mille tehased asuvad kolmes riigis. Ligi 700 töötajaga Thermory ekspordib toodangut enam kui 50 riiki. Ettevõtte suuraktsionär oli varem Livonia Partners, kus üks võtmetegelane on ka pankur Rain Lõhmus.

Kristjan Rahu ütles pressiteates, et neil on hea meel ühendada jõud Thermoryga. «Hindame kõrgelt ettevõtte ambitsiooni ning võimekust anda kestlikul moel lisaväärtust puidule kui olulisele taastuvale ehitusmaterjalile,» lisas ta. Rahu on varem öelnud, et kliimasoojenemise kõrval on kõik muud probleemid tühised.