Tanel Kiik: prooviks teha kaine suve

EKI arvutuste alusel moodustas välismaalt ostetud alkohol 2019. aastal absoluutalkoholis 2,8 liitrit ühe täiskasvanu kohta. Seda on 0,6 liitrit vähem kui tunamullu. Alkoholiaktsiisi laekus 2019. aastal 225 miljonit eurot, mida on aasta varasemaga võrreldes 7 miljonit eurot vähem. Turistide alkoholitarbimine Eestis kohapeal ja kaasaostud vähenesid.

Viimase 10 aasta süngeim statistika

«See näitab, et alkoholi suhteline odavnemine kajastub kiiresti tarbimise ja kahjude tõusus,» ütles TAI direktor Annika Veimer. «Alkoholi hinnapoliitika peab olema järjepidev ja kaalutletud ning piirama peab kättesaadavust eriti noortele. 2019. aastal tehtud testostlemise tulemused näitavad, et klienditeeninduses ja alkoholi jaemüügiga tegelevates ettevõtetes ei ole vastutustunne selles küsimuses kasvanud.»

Tanel Kiik tuli välja ootamatu ideega

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles uuringut sisse juhatades, et alkoholi tarbitakse Eestis endiselt liiga palju, mistõttu on otsene ja kaudne alkoholikahju murettekitavalt suur. Seetõttu tegi ta julge ettepaneku, et lisaks kainele septembrile (igal sügisel korraldab Tervise Arengu Instituut kampaania, mille sisuks on see, et septembris tarbitaks alkoholi vähem või üldsegi mitte-toim), võiks tänavu pidada karskust lausa suvi otsa. «Prooviks teha kaine suve,» kutsus Kiik üles.