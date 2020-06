Tallink avab suvel ajutise Helsingi-Riia regulaarliini

«Riia–Helsingi liin ei ole meie jaoks täiesti uus, kuna oleme ka varasemalt pakkunud Soome ja Läti pealinnade vahelisi menukaid erikruiise, mis on meie Soome klientide hulgas väga populaarsed,» kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteates.

Ta lisas, et kuna eelolev suvi ja turismi kõrghooaeg on varasemate aastatega võrreldes väga erinevad, on Tallink pidanud väga lühikese aja jooksul uudselt lähenema ning pakutavad teenused ümber kujundama.