Koroonakriis on andnud automüügile võimsa põntsu. Ebakindlust on palju – kas töökoht jääb alles, kas palka vähendatatakse ja nii edasi –, mistõttu ei julge inimesed nii agaralt uut masinat soetada. Mäletatavasti aprillis tehti kaupa kõigest 824 uue autoga. Viimati olid nii lahjad müügikuud pärast eelmist sügavat majanduskriisi.

Autoliit AMTEL, mis müügistatistikat kogub ja kokku paneb, ütles, et viie kuu jooksul on müüdud 7531 uut sõiduautot, mida on 34,6 protsenti vähem kui mullu.