Nordica juht Erki Urva nentis hiljuti intervjuus Postimehele, et kuigi valitsus teatas juba 24. aprillil raskustes Nordicale 30 miljoni euro andmisest ja ettevõte on kõik nõutud selleks dokumendid esitanud, pole lennufirma siiani mingit raha näinud, mis raskendab ettevõtte tegevust.

«Valitsus langetas Nordicale raha laenamise otsuse tingimuslikult,» rõhutas Helme. Üheks nõudmiseks oli see, et kolm riiklikku lennundusettevõtet tuleb ümber korraldada üheks tugevaks. Selleks on vaja eelnevalt kinnitada reorganiseerimisplaan.