Liivaga täitunud Toila faarvaater sundis Põhjaranniku regatti marsruuti muutma

Regati algne marsruut pidi kulgema Viinistult Eisma ja Toila sadamate kaudu Narva-Jõesuusse, kuid kuna tänavused kevadtormid on põhjaranniku sadamatele eriti ebasoodsalt mõjunud, tuli Toila külastamine ära jätta. Korraldajad teatasid, et Viinistult Eismani kulgeb regatt plaanipäraselt, kuid pärast seda seilatakse Eismalt ümber Vaindloo saare tagasi Eisma sadamasse. Lisaks Toila sadamale jääb ära ka Narva-Jõesuu külastamine.

Toila valla arendusnõunik ja Toila sadama juhataja Mehis Luus kinnitas probleemi olemasolu ja ütles, et sadama sissesõidutee tuleb rohkem või vähem süvendada igal aastal. «Aprilli lõpul just süvendasime sissesõidutee 2,5 meetri sügavuseni, aga tänavused tormid polnud meile soodsad ja meri kandis sissesõidukanalisse meetri jagu liiva. Ei tahtnud riskida, et mõni regatil osalev alus kinni jääb ja kahju kannatab,» selgitas Mehis Luus regati vastu võtmisest loobumist. Tema sõnul vajab kogu põhjaranniku väikesadamate võrgustik ühtset ja põhjalikku lahendust, sest setete liikumine kimbutab ka teisi piirkonna sadamaid.