Graafikud ⟩ Kümned tuhanded eestlased on taotlenud maksepuhkust

«Pangad andsid maksepuhkuste näol laenuvõtjatele võimaluse ajutiseks hingetõmbeks ja rahavoogude ümber hindamiseks. Vaibunud maksepuhkuste taotluste arv näitab, et olukord on laenuvõtjate jaoks stabiliseerunud või on saabunud arusaam, et maksepuhkus ei ole ravim elujõuetuks muutunud ärimudelile,» ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.