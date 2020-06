Kallas: riik võiks laenata investeeringuteks 2,1 miljardit

«Raha tuleb suunata valdkondadesse, kus on võimalik kiire arenguhüpe ja läbi selle saavutada Eesti majandusele konkurentsieelis. Laenu võtmine suures ulatuses on praeguses olukorras õige otsus. Nutikas otsus ei ole mitte laenu võtmine ise, vaid see, mis selle laenurahaga tehakse,» ütles erakonna esimees Kristina Kallas.