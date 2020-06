Graafikud ⟩ Keskpank: tööpuudus mõjutas esialgu rohkem naisi ja noori

Kui eelmises majanduskriisis kasvas töötus pigem meeste seas, siis kuna seekord tabas see teenindussektorit, kus töötab rohkem naisi, siis oli tänavu aprillis naiste hulgas registreeritud töötus kaheksa protsenti ja meeste seas seitse protsenti. Samuti on registreeritud töötus suurenenud pigem noorte hulgas.

Ta lisas, et kuigi Eestis ei suletud erimeetmete raames tööstusettevõtteid, mõjutas koroonakriis sektorit tarneahelate toimimisraskuste ja ka nõudluse languse kaudu. «Kriisi mõju tegelik ulatus tööstussektorile on alles selgumas, sest see sõltub peamiselt Eesti tööstustoodete nõudluse kahanemise ulatusest välisturgudel üldise majanduslanguse taustal,» nentis ta.

Soosaar lisas, et pikemas vaates peab majandus saama vabalt toimida ja riigi roll peaks seisnema selles, et aidata majandusel uute tingimustega kohaneda. «Osad töö kaotanud inimesed ei leia tõenäoliselt niipea uut tööd oma senises valdkonnas ning on väga tähtis, et nad saaksid riigilt tuge koolituste ja teiste tööturumeetmete abil,» ütles ta.