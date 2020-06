Saksa virtuaalne moekaubamaja laienes Eestisse

Veebikaubamaja asutasid 2014. aastal tehnoloogiaettevõtjad Sebastian Betz, Tarek Müller ja Hannes Wiese. Ettevõtte teatel ulatus nende aastakäive 2019/2020. majandusaastal 742 miljoni euroni ning tegemist on «ükssarvikuga» ehk idufirmaga, mille väärtus on kasvanud enam kui miljardi dollarini.

«Eesti turul on meie jaoks tohutu potentsiaal. Loodame siin kiiresti kasvada ja võita moekaupade veebipoodide hulgas lühikese ajaga turuliidri positsiooni,» sõnas veebipoe kaasasutaja ja kaastegevjuht Tarek Müller pressiteates.

About You veebipoodi saab kasutada nii arvutis, tahvelarvutis, nutitelefonis kui ka telefonirakenduse kaudu sirvides. Tellimuste eest saab tasuda kas krediitkaardiga või kauba kättesaamisel otse kullerile. Kõikidele toodetele kehtib ka sajapäevane tasuta tagastusõigus.

Ettevõtte veebipoes on üle 100 000 toote ligi 600 brändilt. Veebipoel on kuus üle 15 miljoni aktiivse kasutaja ning aastane tehingute maht küündib üle 2,5 miljardi euro.

About You GmbH asutati 2014. aastal Hamburgis Otto Groupi tütarettevõttena, nüüdseks on sellest saanud osa grupi ettevõtteportfellist. Ettevõtte juhatusse kuuluvad turundus- ja brändijuht Tarek Müller, tehnoloogia- ja tootearendusjuht Sebastian Betz ning tegev- ja ärijuht Hannes Wiese.