Tallink koondab veel 60 hotellitöötajat

Seoses remondi ja viirusest tingitud muutunud turimisolukorra ja vähenenud klientide arvuga on Tallink Hotels alustanud keti Eesti hotelli töötajate täiendavat koondamist, mille tulemusel koondatakse lisaks juba selle aasta aprillikuus koondatud hotellitöötajatele veel ligemale 60 töötajat.

«Vanas teenindusmaja hoones paiknev Tallink City hotell on uuenduskuuri oodanud juba mõnda aega ning praegune majanduse ja turismi olukord on tekitanud meile ootamatu võimaluse hotelli remondiga juba sel aastal alustada, et siis järgmise aasta kõrghooajaks värskelt uksed avada,» lausus Tallink Hotelsi juhatuse liige Ave Svarts.