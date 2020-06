Tallink moosib valitsust, et nad saaks karantiinivabalt Rootsi sõita

Tallinki juht Paavo Nõgene kirjutas valitsusele, et ta saab aru, et hetkel pole võimalik tavapärasel viisil Stockholmi sõita. Ta pidas silmas, et kõik inimesed, kes Rootsi pealinnast tulevad, peavad veetma kaks nädalat kohustuslikus karantiinis. See muudab laevareiside korraldamise mõttetuks. Rootsi on valinud viiruse ohjamiseks leebema tee, mistõttu on seal nakatumiste ja surmade arv suurem kui mujal.

Küll aga palus Nõgene valitsust, et nad vaataks eraldi Läänemere suurimat Gotlandi saart, kus olukord on märksa parem. Ta tõi välja statistika: Rootsi suurimal saarel elab 58 000 püsielanikku. 1. juuni seisuga on seal kokku 81 Covid-19 haigusjuhtu. Viimase kahe nädala keskmine nakatumiste arv on aga 1,98 iga 100 000 elaniku kohta. See tähendab, et Gotland peaks tehniliselt kvalifitseeruma piirkonnaks, kuhu võib karantiinita reisida.

Nõgene märkis, et reisid Gotlandile on planeeritud tänavu juulis ja augustis. Esimene regulaarreis võiks tema arvates toimuda 5. juulil. Nõgene palub, et kui Gotlandi koroonajuhtude arv 14 päeva keskmisena 100 000 elaniku kohta on alla kehtestatud piiramäära 15, ei kohaldata Gotlandilt Eestisse saabuvatele inimestele kohustusliku karantiini nõuet, sarnaselt teiste turvaliste sihtkohtadega.

Ühtlasi tänas Tallinki juht kõiki Eesti ametkondi, teadlasi ning eesliini töötajaid, kes on viirusepuhangu vastu võidelnud. «Usume ka, et seatud kriteeriumid reisimise taas-lubamiseks on valitud teaduspõhiselt, mõistlikult ning selgelt mõõdetavatena,» märkis Nõgene.

Mai alguses otsustas Eesti valitsus, et laenab Tallinkile 100 miljonit eurot. Laenu tähtaeg on kolm aastat ja laen tuleb tagastada ühes osas laenutähtaja lõpus. Intress on 12 kuu Euribor pluss kaks protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,1 protsenti laenulimiidi summast.