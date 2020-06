LHV pani kodulaenud panti ja võttis veerand miljardit laenu

Pandikirju emiteeriti marginaaliga 40 baaspunkti üle mid-swap määra. Kokku kujunes pandikirjade intressiks 0,12 protsenti. Pandikirjad noteeritakse Dublini börsil eeldatavalt nädala jooksul. Pandikirjade oodatav reiting Moody's Investors Service Ltd poolt on Aa1.

«Meil on hea meel, et meie pandivõlakirjade esmaemissioon sai investorite seas hea vastuvõtu osaliseks. Mahus 250 miljonit eurot pandikirjade välja andmine võimaldab LHV-l kujundada pikaajalisema ja mitmekesisema rahastusstruktuuri, mis tähendab, et saame lühiajalised hoiuseplatvormidelt kaasatud hoiused asendada madalama intressikuluga pikaajalise kapitaliga,» ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu börsiteates.