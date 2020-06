Riigikogulased tahavad väikesaartele rohkem parvlaevareise

Toetusrühma liikme Annely Akkermanni sõnul on aeg näidanud, et parvlaevaühenduse nõudlus on elastne. «Näiteks Kihnu puhul tähendab see, et sedamööda kuidas on toodud liinile suuremaid laevu ning lisatud reise sõiduplaani, on saarel ehitatud ja renoveeritud eluhooneid nii endale kui ka turistide vastuvõtmiseks. Reisid, eriti kevadel ja suvel, on ikka välja müüdud. Vormsi liinil saab autotekk masinaid täis, jättes järjekorra kai peale juba aprillikuus,» ütles ta.