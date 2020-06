Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe ütles, et eriolukorra lõppedes hakkas klient füüsilisse poodi tagasi tulema, ent ettevaatlikkus ei kadunud kuhugi.

«Oleme täheldanud, et karantiini ajal muutus kliendikäitumine tunduvalt ettevaatlikumaks. Eelistati osta e-poest, poodi tuldi tunduvalt harvem ning korraga tehti suuremaid oste. Tänagi võib öelda, et varem eestlastele nii võõras toidukordade pikem etteplaneerimine on omasemaks saanud,» kirjeldas Padumäe.