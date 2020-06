Terminal Oil langetas mootorikütuste hindu

Eesti Kütusepank Terminal Oil langetas teisipäeva ennelõunal diislikütuse hinna kõikides oma teenindusjaamades 0,879 eurole liitri eest, mootoribensiini 95 uus hind on 1,069 eurot ning bensiin 98 maksab hinnalangetuse järel 1,119 eurot liitri kohta.

Terminal Oil teatas samuti, et avab juulis Savernas seni automaattanklana tegutsenud jaamas mehitatud teenindusjaama ning Coffee Terminal kaupluse Tartu kesklinnas. Aasta lõpus on ettevõttel plaan laieneda Tallinna linnas.

AS Tartu Terminal on 1994. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis kasvas välja Kärkna naftabaasist Tartu külje all. Tartu Terminali kütuseterminali kaudu liigub tarbimisse ligikaudu veerand Eestis tarbitavatest vedelkütustest.