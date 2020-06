Eesti Raudtee võtab Euroopa Investeerimispangast 95 miljonit laenu

Eesti Raudtee kasutab saadavat toetust, et kaasajastada suurem osa Eesti raudteetaristu liiklusjuhtimissüsteeme ja liikluskorralduse automatiseerimiseks. Kõik uuendused teostatakse TEN-T võrgus, sealhulgas Põhjamere-Balti koridoris, teatas Eesti Raudtee.

«Kuna üldine trend liigub süsinikupõhisest transpordist eemale, on teenusepakkujad ajendatud reisijatele pakkuma parimaid võimalikke tingimusi, näidates neile, et on alternatiive autoga sõitmisele,» kommenteeris EIP asepresident Thomas Östros pressiteates.