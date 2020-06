Perele kuuluv bussifirma: kaks kuud pole teinud mitte ühtegi sõitu!

«Käesolev kriis on pannud meid väga raskesse olukorda,» alustab HG Kurre juhatuse liige Targo Kure murekirja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM). Ta tunnistab, et alates 16. märtsist ehk mõned päevad pärast eriolukorra kehtestamist pole nende bussid teinud mitte ühtegi sõitu. «Täiesti null! Tühistati kõik meie õpilaste kooliringid, kõik ekskursioonid nii Eestis kui välismaal,» lisas ta.

Ehkki tulud on nulli kukkunud, püsivad kulud endiselt üleval. «Enne kriisi olid meil tellimused jaanipäevani nii tihedalt peal, et kaalusime lisabusside rentimist!» selgitas Kure. Bussifirma on jõudumööda oma bussiparki uuendanud, kuid liisingud tahavad maksmist. Kure sõnul on pangad vastu tulnud, andes maksepuhkust, samuti on nad abi küsinud töötukassast. «Aga sellest ei piisa. Kui pole ühtegi sõitu, siis pole võimalik maksata ka intressimakseid, garaaži renti ja telefoniarveid.»