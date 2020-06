Müller: riik peaks senisest enam toetama inimeste ümberõpet

Müller ütles riigikogus peetud kõnes, et riik peaks senisest enam toetama inimeste ümberõpet, sest koroonakriisi mõjul hakkab tööpuudus kasvama ja majanduses vajalikud töökohad muutuvad.

«Sellesse tasub investeerida, et inimeste oskused vastaksid võimalikult hästi tööturu nõudmistele, sest nii saame kasvatada Eesti inimeste heaolu. Kui palgatoetused kestavad liiga kaua, siis võime pikendada maksumaksja rahaga nende ettevõtete tegevust, kes muutunud oludes ei ole elujõulised. Mõistlikum oleks pakkuda inimestele sotsiaaltoetusi käsikäes ümberõppega ja anda võimalus uute töökohtade tekkeks,» lausus Madis Müller.

Teise majanduspoliitilise soovitusena pakkus keskpanga president senisest ulatuslikumat ja hästi sihitud tuge Eesti mahajäämuse ületamiseks tööstuse digitaliseerimisel. «Kriisijärgne aeg võib Eesti tootmisettevõtetele pakkuda ka uusi võimalusi, kuna globaalsed tarneahelad saavad olema muutumises ja me peame oleme valmis sellest võimalusest kinni hakkama.»

Kolmandaks soovitas Müller mõelda suuremate investeerimisprojektide käivitamisel, kas need toetavad ka kliimaeesmärke, mida Eesti riik on juba võtnud ning mille saavutamine nõuab olulist panust nii riigilt kui ka erasektorilt.

Müller lisas, et suuremate ettevõtete toetamisel oleks parem, kui riigipoolse rahalise toe eelduseks on ka omanike või uute investorite samaaegne täiendav panustamine. «Riik peaks strateegiliste sektorite ja ettevõtete puhul lähtuma eesmärgist, et toetatakse üksnes strateegiliselt olulise äri jätkamist, mitte konkreetsete ettevõtete seniseid omanikke,» mainis Madis Müller.