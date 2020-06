Kinnisvaraportaali hinnangul ei taastu tehingute arv kuigi kiiresti

«Koroonakriisi harjal kõlas ennustusi, et kinnisvaraturg kukub kolinal, kuid täna näeme, et tehingute arv on hakanud taastuma ja hinnakasv isegi üllatab. Tallinna korteri ruutmeetri hinda ei ole eriolukord suutnud murda ja see on võrreldes möödunud aasta maiga isegi 9 protsenti kallim,» kommenteeris Noppel-Kokerov pressiteates.