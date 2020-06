Kontserdikorraldajad kardavad, et piletite tagasiostmine võib viia pankrottideni

2+2 reegel ja 1000 osaleja piirang tähendab, et lauluväljaku muru jääb sel suvel puutumata ka 62 000 Rammsteini fännist, kel on seaduse järgi õigus oma piletiraha kontserdikorraldajalt tagasi küsida.

Möödunud augustis lauluväljakule Andrea Bocelli toonud Monster Musicu tegevjuht Tanel Samm on koroonapiirangute tõttu pidanud aasta võrra edasi lükkama kolm festivali, millele on müüdud 8000 piletit. Samm ütleb, et suurkontsertide korraldajate mured on seni kõlanud kurtidele kõrvadele.

«See raha, mis on piletiostjate poolt meie usaldatud, ei kuulu meile enne, kui üritus on toimunud. Teadmata ajaks on 1000+ üritused keelatud. Me oleme sisuliselt töötud, aga peame hoidma kontoreid töös, et järgmisel aasta lubatud üritused inimesteni tuua,» lausus Samm.