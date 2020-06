Coop: nagu mitu hüpermarketit oleks juurde tulnud!

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido kinnitas, et kohe peale eriolukorra algust kasvas huvi hüppeliselt e-poe vastu, mis püsib tänini. «Kui enne eriolukorra algust oli e-pood [mahtude poolest, toim.] nagu üks hüpermarket, siis nüüd oleksime nagu kaks-kolm hüpermarketit lisaks avanud,» oli Miido rahul. E-poes ta peale eriolukorra lõppu suurt langust ei täheldanud.

«Me viime täna tellimusi koju ja toidukappidesse isegi rohkem kui kriisi tippajal, kuid ostukorvid on varasemast väiksemad,» ütles Miido. Samas on e-poe kliente juurde tulnud – näiteks eelmisel nädalal kahekordistati Pärnu kojuveo mahte. Viimase kahe kuuga on kaheksa Coopi ühistut e-poed avanud.