Eesti laevameeskonna karantiin Saksamaal sai läbi ja alus on klaar lahkuma

Hansa Shipping juhatuse esimees Ants Ratas kinnitas, et rohkem haigusjuhtumeid ei tuvastatud ja laeval on vabadus Rostockist lahkuda.

«Mootorlaev Kaie kohta võin öelda, et karantiin on maha võetud ja mehed on kõik terved. Täna on Saksamaal puhkepäev, aga homme hakatakse laeva lastima ja siis läheb sõitu,» teatas Ratas.