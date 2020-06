Kaubanduskoda tahab Kredexi toetusi kahekordistada

Eesti Kaubandus-tööstuskoja hinnangul peaks valitsus täiendama mitmeid Kredexi erakorralisi toetusmeetmeid ettevõtjatele ja tõstma maksimaalse toetussumma ettevõtja kohta kümnelt miljonilt eurolt kahekümnele.

Lisaks tegi koda valitsusele ettepaneku vähendada Kredexi käendustasusid, mis on praegu ettevõtjate hinnangul liiga kõrged ning suurendada Kredexi koguvastutuse piiri pankade ja liisingirmade ees 40 protsendini. Praegu on see 15 protsenti.

Selline piirang võib olla piisav tavaolukorras, kuid kriisisituatsioonis on see liiga madal ning ei pruugi pankasid motiveerida uusi likviidsuslaene väljastama või olemasolevaid laene ümber kujundama.

Kaubanduskoda ei pea ka põhjendatuks, et jae- ja hulgikaubandusettevõtja käibekapitali finantseerimise ning ehitussektoris tegutseva ettevõtja korral on käenduse ulatus vaid kuni 60 protsenti tagatavast laenust, kuid teistel sektoritel kuni 90 protsenti.

Koda tegi ettepaneku tõsta ka jae- ja hulgikaubandus- ning ehitusettevõtjate puhul käibekapitali finantseerimise käenduse määr 90 protsendini ning laiendada käenduste ulatust kinnisvarasektori laenudele.

Kaubanduskoda on saanud ettevõtjatelt tagasisidet, et laenukäenduste tingimuste leevendamine on vajalik peamiselt seetõttu, et paljudesse sektoritesse jõuab kriis hilinemisega.