Eesti suurima spordipoe pikaaegne juht pani ameti maha

Lahkumise põhjustest rääkides jäi Kiili kidakeelseks. «Igal asjal on oma algus ja lõpp. See oli poolte kokkuleppel ja me leppisime omanikega käepigistusega kokku, et ei hakka seda teemat avalikult rohkem kommenteerima,» ütles Kiili.

Rusikas taskusse siiski ei jäänud, sest eksjuhil jagus Sportlandi aadressil vaid kiidusõnu. «Sportland on õigel teel, kuna näeb enda missiooni laiemalt, kui vaid võidelda hindadega. Sportland on seotud kogu Eesti spordiga, populariseerides ja toetades seda,» märkis Kiili.

Kui kõva löögi sai spordikett ajal, mil kaubanduskeskused olid kinni? «Oi-oi, mida seda küll kommenteerida ei taha! Aga ma arvan, et tehti head tööd ja nii ongi,» ütles Kiili, kes lahkus juhatusest nädalapäevad tagasi. Ta ei unustanud ära ka Sportlandi allahindluskampaaniat, mis avalikkuses paksu pahameelt tekitas. Mäletatavasti lasi spordipood eriolukorra ajal hinnad alla, mis tõi rahvamassid poodi, suurendades niimoodi nakatumise tõenäosust. Sammu kritiseeris lausa peaminister Jüri Ratas.

Sportlandi üks omanik Are Altraja ütles Äripäevale, et ei jaga kommentaare ei Kiili lahkumise ega ka Sportlandi praeguse käekäigu kohta. Küll aga mõjutab praegune kriis tema arvates kaubandust vähemalt 24 kuud ning samal kujul ei taastu kaubandus enam kunagi. Ka Kiili lisas, et kogu spordikaubanduse sektor on praegu suures muutumises, kuid Sportland on tulevikuks hästi valmistunud.

Südames on roheline mõtteviis

Ehkki kindlat plaani, mida edasi teha, Kiilil veel ei ole, terendab silme ees suund, kuhu poole liikuda. Üks võimalus on kasutada uues töökohas kogemusi, mida ta omandas 10 aasta jooksul jaekaubanduses. «Teiseks vasardab mu peas päev-päevalt aina tõsisemalt mõte, et me peame keskkonda hoidma ja väärtustama,» selgitas Kiili.

«Roheline mõtlemine, ringmajandus, jagamismajandus,» loetles ta valdkondi, mis on talle südamelähedased. «Missugused on siin praktilised väljundid ja missugused positsioonil saaksin neid ideaale ellu viia, on täna veel vara öelda. Mind motiveerivad enim minu enda lapsed ja just nendest peab siinkohal mõtlema hakkama,» lisas Kiili.

Täpselt 20 aastat tagasi asutatud Sportland Eesti ASi käive oli ülemöödunud aastal (uuemad majandusaasta aruandeid veel pole-toim) 48,8 miljonit eurot, millest puhaskasum moodustas 3,8 miljonit eurot. Lisaks Sportlandi enda poodidele opereerib grupp veel Timberlandi, O'Neilli, SportsDirecti kauplusi.

Äriregistri andmetel on aktsiaseltsil enam kui miljonieurone maksuvõlg.

Märtsi lõpu seisuga töötab Sportlandis 367 inimest. Teada on ka see, et spordipoodide kett küsis töötukassalt sadadele töötajatele palgatoetust, mis ka rahuldati.