Euroopa Liit tahab 70 000 ettevõtet uue maksu alla panna

Financial Timesi andmetel on Euroopa Liidus küpsemas plaan, nõuda 70 000 Euroopa firmalt, mille aastane käive ületab 750 miljonit eurot. Möödunud nädalal teatas Euroopa Liit 750 miljardi euro suurusest Euroopa ühesehituspaketist, kuid nüüd on Euroopa ametnikud hakanud otsima võimalikke rahaallikkaid, et hiigellaenu finantseerida. Euroopa Liidu eelarvekomissar Johannes Hahn ütles, et neilt 70 000 suurelt firmalt võidakse kokku aastas koguda kuni 10 miljardi euro suurune maksuraha.