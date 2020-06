Riik hakkab välismaalastele töövahendust pakkuma

Vahendust saab see, kel on töö leidmise korral õigus jätkata lühiajalist töötamist Eestis. Varem pidi töötaja olema töötukassa töövahendusteenuse saamiseks veel eelmises kohas tööl.

Sotsiaalministeeriumi ja töötukassa koostööna hakatakse pakkuma töövahendust neile lühiajalistele välismaalastest töötajatele, kes on kaotanud töö, et viia paindlikumalt kokku tööjõu pakkumine ja hooajalise tööjõu vajadus.

"Kriisis on töö kaotanud välismaalasi, kelle lühiajalise töötamise õigus veel kestab, kuid Eestist lahkumine on reisipiirangute tõttu keeruline. Soovime viia need potentsiaalsed töötajad kokku töökäte nappuses olevate tööandjatega põllumajanduses ja teistes sektorites. Sellega leevendame korraga nii hooajatöötajate vähesust kui tööpuudust lühiajaliste töötajate seas, mistõttu oleme muutnud paindlikumaks ka töötukassa töövahenduse teenuste tingimusi," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.