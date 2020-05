Murdoch lõpetab Austraalias üle 100 ajalehe trükkimise

Neljapäeval teatas meediakompanii, et 76 kohalikku ja regionaalset ajalehte jäävad ilmuma ainult internetis ning 36 suletakse täielikult. Ettevõtte sõnul jääb seal alles 375 töötajat, aga pole öelnud kui palju töötajaid koondatakse, kirjutab samasse kontserni kuuluv The Wall Street Journal.

News Corp on pandeemiakriisi tõttu juba koondanud sadu inimesi nii Austraalias kui ka USAs, kaasa arvatud peakorteris New Yorgis ja ajalehes New York Post.