Meediastaar Kylie Jenner valetas enda miljardäriks

«Forbes on ümber arvutanud Kylie netovara väärtuse ja on tulnud järeldusele, et ta ei ole miljardär. Palju realistlikumate arvutuste kohaselt on vara väärtus veidi alla 900 miljoni,» kirjutas ajakiri.

Eelmise aasta märtsis kirjutas Forbes, et 21 aastane Kylie Jenner on kõigi aegade maailma noorim ise oma vara teeninud miljardär. Noorem kui sai miljardäriks Facebooki asutaja Mark Zuckerberg, kes sai miljardäriks 23 aastaselt. Suure osa Jenneri varandusest andis tema asutatud kosmeetikafirma Kylie Cosmetics, mille väärtuseks hindas Forbes toona 900 miljardile dollarile.

Selle aasta jaanuaris müüs Jenner 51 protsenti Kylie Cosmeticsist ilutoodetegigandile Coty. Tehingu hinna järgi oli ettevõtte väärtus 1,2 miljardit ning näis, et see kinnitas sama mida Jenner oli ajakirjale öelnud ja ajakiri hinnanud. Forbes võtab miljardäride vara väärtuse aluseks avalikke andmeid ning lisaks intervjueeritakse omanikke nende äride kohta.

Kuna Coty on börsiettevõte, siis selle majandusaruande pisikeses kirjas toodud märkustes selgus, et Kyle Cosmeticsi on käive ja kasum on tunduvalt väiksem äri ja vähemkasumlik, kui tema perekond (tuntud kui meediastaaride Kardashian-Jenneri perekond) on välja paista lasknud. Jennery soov näida jõukama kui ta tegelikult on oli suur. Ta on kutsunud Forbesi ajakirjanikud oma koju ja ettevõttesse, aga ka tekitanud võltsitud andmetega tuludeklaratsiooni.

Kyle Jenner pole ainus superrikas, kes soovib näidata ennast rikkaimana kui ta tegelikult on. Aastakümneid on Forbesile rääkinud tegelikkusest suuremast ärist USA praegune president Donald Trump, kes on süüdistanud ajakirja ka selles, et kasutab tema vara hindamisel teistsugust metoodikat kui kõikide ülejäänud miljardäride vara arvutamisel.