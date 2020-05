Kellel rohkem, kellel vähem: ministrid deklareerisid oma sissetulekuid ja vara

Keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE) deklareeris sel aastal aastatulu 49 700 eurot. Ministril on 59 000 euro suurune eluasemelaen. Talle kuuluvad 100-protsendilise osalusega Jarex Invest OÜ, RME Invest OÜ ja pool ettevõttest Metallest OÜ.

Riigihaldusminister Jaak Aab (Keskerakond) deklareeris natukene rohkem kui Kokk - 51 711 eurot. Aabil on ka kodu- ja väikelaen pangast võetud, mis on 119 935 eurot.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond) deklareeris sel aastal aastatulu 61 332 eurot. Repsile kuulub neli kinnisasja, mille omanik on ta ainuisikuliselt. Tal on kaelas ka 143 218 eurone elamu laen ning 37 000 euro suurune autoliising.

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) on deklareerinud eelnevatest veidikene rohkem, tema aastatulu on 66 805 eurot. Tal on 160 503 eurot eluasemelaen turjal.