Cleveron prognoosib esimeseks poolaastaks kolmemiljonist kahjumit

Eelmisel aastal alustas Cleveron globaalse müügivõrgustiku ülesehitamist ja tõi turule kaks uut toodet. Üks neist on robootiline pakiautomaat keskmise ja väiksema pakimahuga ettevõtetele, teine on aga mõeldud toidukaupade kontaktivabaks üleandmiseks.

Tänavu Küti hinnangul aga positiivseid majandustulemusi oodata ei ole. «Praktiliselt kõik meie kliendid on koroonakriisi tõttu kandnud suurt kahju,» nentis ta. «Eriti kõvasti on pihta saanud need jaemüüjad, kes müüvad tarbekaupu. Paljud ketid on olnud paar kuud suletud, hooajakaubad müümata ja tänane majandusseis ning likviidsus pole kiita. Investeeringud on peatatud kuni olukorra stabiliseerumiseni.»