Linnahalli-Aegna laevaliin alustab 1. juunil, külalisi võtab saar vastu juba täna

Saar on turistide tulekuks valmis

«Tahtsime oma silmaga veenduda, kuidas on kulgenud puhkeinventari ettevalmistamine suveks, kas lõkkeplatsid ja varjualused on valmis külastajate tulekuks. Vaatasime üle ka planeeritud matkaraja ja saare päästekomando töötingimused. Inventari juures on veel mõned väiksed viimistlustööd lõpetada, kuid üldjoontes on Aegna suvehooajaks valmis,» ütles Kesklinna linnaosavanema kohusetäitja Anu Aus.

Toitlustus ainult ettetellimisel

Aegna saarel Admiralimaja puhkekeskust juhtiv Elinor Kimmel ütles, et tavaliselt on suvitajad saarele jõudnud juba maikuus, kuid tänavu on hooaja algus eriolukorra tõttu pisut veninud. Siiski on ka Kimmel turistide saabumiseks valmis, kuid ta hoiatas, et tavalisest erineva aasta tõttu ei pruugi saarel toimida tavapärane toitlustus ja kaubandus. «Kiosk avatakse vaid siis kui on liinilaeva reiside päevad ja pidevat toidukohta ei ole. Meil saab süüa küll, kuid see tuleks ette tellida ja eelistaks suuremaid seltskondi,» kirjeldas Kimmel.