Tallink: eestlased plaanivad suvel naaberriikidesse reisida

«Meie küsitlus näitab selgelt, et Läänemere piirkonna riikide inimesed teevad reisiplaane juba selleks suveks ja valdavalt keskenduvad need plaanid võimalustele ja valikutele, mis on kodu lähedal,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene pressiteates.

Eesti klientide vastustest selgus, et enamik vastajatest plaanib mõne reisi ette võtta juba sel suvel, eeldusel, et reisipiirangud kaotatakse. Nii näiteks vastas 54 protsenti Eesti vastajatest, et plaanivad sel suvel reisida Soome, teatas Tallink Grupp.

Vastajatest viis protsenti märkis, et nad eelistaksid reisida oma riigi piires ja 21 protsenti märkis, et nad sooviksid reisida kaugematesse sihtkohtadesse kui Skandinaavia ja Balti riigid.

Soomes märkis sarnaselt Eestile suurem osa vastajatest, et kui piirid avatakse, plaanivad nad juba sel suvel reisida Eestisse ja Rootsi. 48 protsenti vastanutest plaanib sel suvel reisida Tallinnasse ja 27 protsenti plaanib reisida Stockholmi. Soome vastanute seast avaldas pelgalt kaks protsenti soovi reisida kaugematesse sihtkohtadesse ja 13 protsenti märkis, et soovivad veeta oma puhkuse sel suvel Soomes.

Rootsis seevastu oli kolme riigi lõikes kõige enam neid vastanuid, kes plaanivad oma sellesuvise puhkuse veeta kodumaal – 46 protsenti. Ligi veerand kõikidest Rootsi vastanutest ütles seevastu, et plaanivad külastada sel suvel ka naaberriike.

Nii näiteks ütles 23 protsenti Rootsi vastanutest, et nad kavatsevad reisida Helsingisse, 20 protsenti Tallinna ja 11 protsenti Riiga. 14 protsenti Rootsi vastanutest märkis samuti, et nad plaanivad reisida teistesse Euroopa riikidesse ja ainult neli protsenti vastanutest ütles, et nad ei plaani üldse reisida.

Ligi pooled kõigist kolmes riigis vastanutest kokku ütlesid, et nad sooviksid sel suvel minna laevareisile naaberriikidesse, kui reisipiirangud tühistatakse.