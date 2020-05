Ernesto Preatoni lahkus kõigist Pro Kapital Grupi ettevõtete nõukogudest

«Seoses sooviga vähendada töökoormust on Ernesto Achille Preatoni otsustanud lahkuda kõigist grupi ettevõtete nõukogudest,» ütles Pro Kapital Grupi juhatuse esimees Paolo Michelozzi börsiteates. «Tema asendamiseks kaasame senisest enam emaettevõtte juhatuse liikmeid ning emaettevõtte tasemel on üldkoosolek just valinud uue nõukogu liikme.»